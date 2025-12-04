Londra: balza in avanti Halma

fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro

FTSE 100

Halma

(Teleborsa) - Avanza il, che guadagna bene, con una variazione dell'1,96%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Il grafico a breve dimostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 36,58 sterline e supporto stimato a quota 35,92. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 37,24.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)