Londra: balza in avanti Halma

(Teleborsa) - Avanza il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,96%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Il grafico a breve di Halma
mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 36,58 sterline e supporto stimato a quota 35,92. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 37,24.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)