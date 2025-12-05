Milano 4-dic
43.519 0,00%
Nasdaq 4-dic
25.582 -0,10%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 4-dic
9.711 0,00%
Francoforte 4-dic
23.882 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 4/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 4/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 4 dicembre

Discreta performance per il cambio Euro / CHF, che si è attestato a 0,9357.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,9368, mentre il primo supporto è stimato a 0,9335. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9401.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```