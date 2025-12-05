Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 4/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 dicembre
Sessione moderatamente positiva quella del 4 dicembre, per il derivato italiano, che termina gli scambi in salita a 43.545.
L'esame di breve periodo del Future sul FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 43.610 e primo supporto individuato a 43.420. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 43.800.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)