Francoforte: calo per Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,84% sui valori precedenti.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 34,66 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 33,94. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 35,38.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)