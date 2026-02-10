Milano 11:50
46.788 -0,07%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:50
10.353 -0,32%
Francoforte 11:50
25.019 +0,02%

Francoforte: ingrana la marcia Aixtron

Migliori e peggiori
Francoforte: ingrana la marcia Aixtron
(Teleborsa) - Brilla Aixtron, che passa di mano con un aumento del 7,15%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Aixtron rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Aixtron rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,11 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 21,95. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```