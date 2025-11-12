Criptovalute, SEC pronta a definire una classificazione per gli asset digitali

(Teleborsa) - Il presidente della(SEC),, ha annunciato che l’agenzia valuterà a breve l’introduzione di unaper gli, con l’obiettivo di stabilire quando questi possano essere considerati strumenti finanziari."Nei prossimi mesi mi aspetto che la Commissione prenda in considerazione l’istituzione di una 'token taxonomy'", ha dichiarato Atkins in un discorso allaannuale della Federal Reserve di Filadelfia. Tale iniziativa, ha aggiunto, sarà "ancorata a una base giuridica che distingua chiaramente tra titoli e materie prime" e riconoscerà che "le nostre leggi e regolamenti hanno principi limitanti".Atkins ha inoltre anticipato che la Commissione valuterà unper creare un "regime di offerta su misura" per gli asset digitali classificati come titoli, in linea con le leggi in discussione al Congresso.Il presidente della SEC ha infine rilanciato l’appello del presidente, che ha promesso una revisione complessiva della normativa e ha chiesto al Congresso di approvare entro l’anno una legge sulla struttura del