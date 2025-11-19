Milano 15:20
42.819 -0,05%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 0,00%
Londra 15:21
9.530 -0,24%
Francoforte 15:21
23.297 +0,50%

Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: si muove a passi da gigante l'indice del settore costruzioni italiano
Balzo del settore costruzioni a Milano, che continua la giornata a 71.116,55 punti.
