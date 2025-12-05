Nocivelli, Turra: posa prima pietra a Torino e Novara entro il 2026, PFN positiva driver di crescita

(Teleborsa) - Dopo un esercizio al 30 giugno 2025 concluso in deciso progresso, il nuovo esercizio è iniziato in "modo positivo". "Il primo semestre, che per noi si chiude al 31 dicembre
(2025, ndr), è ancora in crescita
. Stiamo ultimando i lavori del PNRR
, di cui alcuni si concluderanno entro il 31 dicembre. Le attività tradizionali, che sono i servizi, stanno procedendo in modo tranquillo. Il fatto che i prezzi delle materie prime e i prezzi dell'energia si siano sistemati ci consente di fare approvvigionamenti più consoni alle nostre attività per essere più performanti. Per cui è un semestre che ci vede ancora in crescita. Siamo fiduciosi anche per questo anno fiscale che si chiuderà al 30 giugno
(2026, ndr), che riteniamo sarà ancora in crescita, anche in modo consistente rispetto all'anno precedente
". Lo ha detto a Teleborsa Nicola Turra, Amministratore Delegato di Nocivelli ABP
, in occasione dell'ottava edizione della "Mid & Small - Milan 2025"
, evento di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione e gli investitori istituzionali nazionali e internazionali.
"Per quanto riguarda il PNRR
, chiuderemo alcune operazioni al 31 dicembre, altre le chiuderemo nel 2026, per cui stanno procedendo. Tutte quelle che avevamo acquisito negli anni precedenti si stanno concludendo e i cantieri stanno andando avanti in modo spedito, per cui riteniamo di chiudere tutte le commesse PNRR in tempo
", ha aggiunto Turra.
"Per quanto riguarda le due operazioni più importanti per noi, che sono Torino e Novara
– per cui due ospedali
– stiamo procedendo con la fase di progettazione
, per cui l'ottenimento di tutte le autorizzazioni
necessarie e la progettazione esecutiva
. Una volta ultimata, daremo inizio ai cantieri. Ci aspettiamo di essere in cantiere e di posare la prima pietra in entrambi i casi entro il 2026
per poi andare avanti in modo spedito nei tempi previsti dal contratto".
Nocivelli ha una posizione finanziaria netta positiva e molto consistente
. "Questo ci consente di essere molto performanti sul mercato
, per cui di essere molto competitivi
. Utilizzeremo questa cassa proprio per essere ancora più performanti sul mercato, per ottenere dei prezzi sulle materie prime più vantaggiosi
e di far fronte a eventuali imprevisti
dal punto di vista dei costi di materie prime, visto che la guerra e l'approvvigionamento del gas non sono ancora ben definiti. Per cui questo ci consentirà di fare delle attività strategiche per calmierare i prezzi
", ha spiegato l'Ad di Nocivelli.
Ma, ha concluso Turra, "guardiamo anche a eventuali acquisizioni, per cui vedremo poi sul mercato quali saranno le opportunità
. La posizione finanziaria positiva ci consente di guardare a nuove opportunità o a nuovi contratti o acquisizioni che il mercato ci dovesse offrire".