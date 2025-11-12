Fed, Waller: "skinny accounts" per le imprese operativi entro il quarto trimestre 2026

(Teleborsa) - Lapunta ad avere entro il quarto trimestre del 2026 una nuova tipologia di conti di pagamento semplificati, pensati per garantire un accesso "a rischio calibrato" aidella banca centrale. Lo ha annunciato mercoledì il governatore, intervenendo a unaorganizzata dalla. "Ci stiamo muovendo alla velocità di una startup: non stiamo perdendo tempo come i soliti regolatori federali", ha dichiarato Waller, sottolineando l’intenzione della banca centrale di accelerare lo sviluppo del progetto.Il piano prevede la creazione di cosiddetti "", conti che offrirebbero alle imprese l’accesso alldella Fed senza servizi aggiuntivi o garanzie di backstop. Waller, che presiede il comitato interno sui pagamenti della Federal Reserve, ha spiegato che l’istituto avvierà presto unaper raccoglieredal settore e dal pubblico prima di procedere alla proposta di regole definitive."L’obiettivo, a meno che qualcosa non vada storto, è avere questi conti operativi entro il", ha aggiunto il governatore. Nel frattempo, la Fed ha già avviato lo sviluppo delle tecnologie necessarie alla gestione del nuovo sistema.Waller ha anche anticipato che la terminologia "master accounts" sarà abbandonata in favore del termine più generico "payment accounts", pur precisando che inon cambieranno.