Fed, Waller: "skinny accounts" per le imprese operativi entro il quarto trimestre 2026

(Teleborsa) - La Federal Reserve
punta ad avere entro il quarto trimestre del 2026 una nuova tipologia di conti di pagamento semplificati, pensati per garantire un accesso "a rischio calibrato" ai servizi di pagamento
della banca centrale. Lo ha annunciato mercoledì il governatore Christopher Waller
, intervenendo a una conferenza fintech
organizzata dalla Fed di Philadelphia
. "Ci stiamo muovendo alla velocità di una startup: non stiamo perdendo tempo come i soliti regolatori federali", ha dichiarato Waller, sottolineando l’intenzione della banca centrale di accelerare lo sviluppo del progetto.
Il piano prevede la creazione di cosiddetti "skinny accounts
", conti che offrirebbero alle imprese l’accesso all’infrastruttura dei pagamenti
della Fed senza servizi aggiuntivi o garanzie di backstop. Waller, che presiede il comitato interno sui pagamenti della Federal Reserve, ha spiegato che l’istituto avvierà presto una consultazione
per raccogliere commenti
dal settore e dal pubblico prima di procedere alla proposta di regole definitive.
"L’obiettivo, a meno che qualcosa non vada storto, è avere questi conti operativi entro il quarto trimestre del 2026
", ha aggiunto il governatore. Nel frattempo, la Fed ha già avviato lo sviluppo delle tecnologie necessarie alla gestione del nuovo sistema.
Waller ha anche anticipato che la terminologia "master accounts" sarà abbandonata in favore del termine più generico "payment accounts", pur precisando che i criteri di eleggibilità
non cambieranno.