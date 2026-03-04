Milano 14:51
45.288 +1,84%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:51
10.579 +0,91%
Francoforte 14:51
24.212 +1,77%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Fincantieri

Migliori e peggiori
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Fincantieri
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il principale complesso cantieristico al mondo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,97%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Fincantieri rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Fincantieri, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 13,8 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 14,45. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 13,38.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```