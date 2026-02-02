GNL USA all’Ucraina, accordo tramite la Grecia

(Teleborsa) - Unaha firmato il suo primo accordo per fornire(GNL) all’Ucraina a partire da marzo, in un momento in cui Atene punta a consolidarsi come snodo strategico per i flussi energetici verso l’Europa. Il continente mira infatti a eliminare le importazioni di gas russo entro la fine del 2027.Il presidente Volodymyrha dichiarato che il Paese ha “significativamente diversificato” le proprie fonti di approvvigionamento.Il carico diapproderà al terminale di Revithoussa, in Grecia, per poi essere trasferito a Naftogaz attraverso il corridoio che collega Grecia, Bulgaria, Romania e Moldavia, ha spiegato Atlantic See LNG Trade, la joint venture trae il fornitore grecoLa quantità massima prevista potrebbe raggiungere 1 terawattora, a seconda della capacità disponibile delle reti di trasporto coinvolte.L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio: nel 2025 la Grecia ha siglato il suo primo accordo di lungo termine con gli USA per importare 700 milioni di metri cubi di GNL all’anno a partire dal 2030, in linea con gli sforzi di Washington per sostituire le forniture russe verso l’Europa.