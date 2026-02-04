USA, ISM non manifatturiero stabile a 53,7 punti a gennaio

(Teleborsa) - Stazionario a gennaio
il settore terziario americano
. Secondo il sondaggio condotto dall'Institute for Supply Management
fra i direttori acquisti delle aziende dei servizi, l'ISM non manifatturiero
si è confermato a 53,7 punti, come il mese precedente (dato rivisto da 54,4 punti), risultando comunque superiore alle attese del mercato che stimavano un leggero calo a 52,5 punti.
Va ricordato che un indice
inferiore a 50 denota una fase di contrazione degli affari ed una prevalenza di pessimismo fra i direttori acquisti delle aziende.(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )