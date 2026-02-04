Milano 16:28
USA, ISM non manifatturiero stabile a 53,7 punti a gennaio

USA, ISM non manifatturiero stabile a 53,7 punti a gennaio
(Teleborsa) - Stazionario a gennaio il settore terziario americano. Secondo il sondaggio condotto dall'Institute for Supply Management fra i direttori acquisti delle aziende dei servizi, l'ISM non manifatturiero si è confermato a 53,7 punti, come il mese precedente (dato rivisto da 54,4 punti), risultando comunque superiore alle attese del mercato che stimavano un leggero calo a 52,5 punti.

Va ricordato che un indice inferiore a 50 denota una fase di contrazione degli affari ed una prevalenza di pessimismo fra i direttori acquisti delle aziende.

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
