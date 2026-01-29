Milano 15:58
45.359 +0,49%
Nasdaq 15:58
25.770 -0,97%
Dow Jones 15:58
49.041 +0,05%
Londra 15:58
10.239 +0,84%
Francoforte 15:58
24.466 -1,44%

Costo unitario lavoro USA (QoQ) nel terzo trimestre

Costo unitario lavoro USA (QoQ) nel terzo trimestre
USA, Costo unitario lavoro nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) -1,9%, in aumento rispetto al precedente -2,9% (in linea con le stime degli analisti).
