USA, Produttività (QoQ) nel terzo trimestre
USA, Produttività nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +4,9%, in aumento rispetto al precedente +4,1% (in linea con le stime degli analisti).

