Spese reali famiglie Giappone (MoM) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Giappone, Spese reali famiglie in settembre su base mensile (MoM) -0,7%, in calo rispetto al precedente +0,6%.

(Foto: Jason Goh / Pixabay)
