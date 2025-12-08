Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:30
25.582 -0,43%
Dow Jones 18:30
47.723 -0,48%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 5/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 5 dicembre

Andamento piatto per il derivato italiano, che propone sul finale un moderato -0,14%.

Il quadro tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 43.570. Rischio di discesa fino a 43.380 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 43.760.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
