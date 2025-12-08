Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 5/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 dicembre
Andamento piatto per il derivato italiano, che propone sul finale un moderato -0,14%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 43.570. Rischio di discesa fino a 43.380 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 43.760.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)