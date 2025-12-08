Milano 17:35
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 5/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 5 dicembre

Seduta moderatamente positiva per l'indice svizzero, che ha chiuso in rialzo a 12.936,3.

Il quadro tecnico di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 12.964,8. Rischio di discesa fino a 12.879,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 13.050,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
