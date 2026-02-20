Milano
16:37
46.425
+1,38%
Nasdaq
16:37
24.925
+0,52%
Dow Jones
16:37
49.491
+0,19%
Londra
16:37
10.694
+0,63%
Francoforte
16:37
25.208
+0,65%
Venerdì 20 Febbraio 2026, ore 16.54
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Debole il Dow Jones, in flessione dello 0,15%
Borsa: Debole il Dow Jones, in flessione dello 0,15%
Il Dow Jones prende il via a 49.323 punti
In breve
,
Finanza
20 febbraio 2026 - 15.33
Discesa moderata per l'indice del principale listino USA, in calo dello 0,15%, dopo un'apertura a 49.323.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Debole il Dow Jones, in flessione dello 0,23%
Borsa: Debole il Dow Jones, in flessione dello 0,14%
Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in progresso dello 0,25%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,11%
Argomenti trattati
USA
(423)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,33%
Altre notizie
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,08%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,17%
Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,62%
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,38%
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,17%
Borsa: Andamento negativo per il Dow Jones, in flessione dello 0,98% alle 19:30
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto