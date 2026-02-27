Milano 16:17
47.194 -0,49%
Nasdaq 16:17
24.906 -0,51%
Dow Jones 16:17
48.806 -1,40%
Londra 16:17
10.890 +0,40%
Francoforte 16:17
25.269 -0,08%

Il Dow Jones apre a 49.253,57 punti

Borsa: Si concentrano le vendite sul Dow Jones, in calo dello 0,50%
L'indice dei colossi americani segna un ribasso dello 0,50%, a quota 49.253,57 in apertura.
