Francoforte: scambi in positivo per Bilfinger

(Teleborsa) - Avanza la multinazionale dell'ingegneria, che guadagna bene, con una variazione del 2,59%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Bilfinger mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,38%, rispetto a -0,33% del Germany MDAX).


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del contractor tedesco. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 104,2 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 101,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 100,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
