Francoforte: scambi in positivo per Bilfinger

(Teleborsa) - Avanza la multinazionale dell'ingegneria
, che guadagna bene, con una variazione del 2,59%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Bilfinger
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,38%, rispetto a -0,33% del Germany MDAX
).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del contractor tedesco
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 104,2 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 101,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 100,8.
