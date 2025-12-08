In evidenza Weyerhaeuser Company sul listino di New York

(Teleborsa) - Brilla l'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti in legno
, che passa di mano con un aumento del 4,24%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Weyerhaeuser Company
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Weyerhaeuser Company
rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 22,19 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 22,86. Il peggioramento di Weyerhaeuser Company
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 21,76.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)