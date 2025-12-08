Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:41
25.593 -0,38%
Dow Jones 18:41
47.732 -0,46%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

In evidenza Weyerhaeuser Company sul listino di New York

(Teleborsa) - Brilla l'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti in legno, che passa di mano con un aumento del 4,24%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Weyerhaeuser Company evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Weyerhaeuser Company rispetto all'indice.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 22,19 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 22,86. Il peggioramento di Weyerhaeuser Company è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 21,76.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
