Milano 14:53
44.798 -0,89%
Nasdaq 14:53
25.028 +0,29%
Dow Jones 14:53
47.456 -0,53%
Londra 14:53
10.325 -0,84%
Francoforte 14:53
23.663 -1,27%

Piazza Affari: il comparto sanitario italiano si muove verso il basso

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: il comparto sanitario italiano si muove verso il basso
Viene venduto parecchio l'indice delle aziende sanitarie, che continua la seduta a 177.061,98 punti.
Condividi
```