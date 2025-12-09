Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'8/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 dicembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,8733, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,8739. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,8731.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)