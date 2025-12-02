Milano 11:48
Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'1/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre

Sessione moderatamente positiva quella dell'1 dicembre, per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi in salita a 0,8786.

Le tendenza di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 0,8796. Supporto stimato a 0,8767. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 0,8825.


Ufficio Studi Teleborsa
