Milano 12:20
43.557 +0,29%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:20
9.655 +0,11%
Francoforte 12:20
24.105 +0,24%

Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'8/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'8/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 dicembre

Piccolo spunto rialzista per il cambio Euro / Yen, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,34%.

Tecnicamente, l'Euro contro Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 181,693, mentre il supporto più immediato si intravede a 180,843. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 182,543.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```