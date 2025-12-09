Milano 12:21
43.562 +0,30%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:21
9.657 +0,12%
Francoforte 12:21
24.110 +0,26%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'8/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'8/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 dicembre

Seduta trascurata per il FTSE Mid Cap, che archivia la giornata con un controllato -0,08%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 58.656, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 58.350. L'equilibrata forza rialzista del FTSE Mid Cap è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 58.963.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```