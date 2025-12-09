Milano 12:22
Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'8/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 dicembre

Modesto recupero sui valori precedenti per l'indice svizzero, che conclude in progresso dello 0,35%.

Il quadro tecnico di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 13.022,4. Rischio di discesa fino a 12.899,4 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 13.145,5.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
