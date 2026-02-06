Banca Mediolanum, raccolta netta di 721 milioni, partenza solida per il 2026

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -ha generato una raccolta netta totale di 721 milioni, nel mese di gennaio, contro gli 863 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. Dal risparmio gestito sono arrivati 283 milioni, mentre 437 milioni di amministrato. I nuovi finanziamenti erogati sono pari a 274 milioni, mentre i premi per le polizze protezione a 19 milioni.di Banca Mediolanum commenta i risultati commerciali: "Il 2026 si apre in continuità con il trend positivo dei volumi commerciali dello scorso anno, nonostante gennaio sia tradizionalmente caratterizzato da una marcata stagionalità. La raccolta netta totale di 721 milioni consente infatti di, con un mix più a favore del risparmioamministrato. In Italia, l’interesse dei clienti per l’attuale campagna sui vincoli a 6 mesi remunerati al 3% annuo ci permette di sostenere la crescita delle masse, acquisendo nuova liquidità che arriva inizialmente sui conti correnti. Sul fronte del risparmio gestito il mese è stato caratterizzato dal solido contributo della componente di raccolta ricorrente, ma anche da richiami anticipati e scadenze per alcuni prodotti di risparmio gestito. E’ stato un, che tra Italia e Spagna ha visto l’ingresso di circa 18.000 nuovi clienti: non possiamo che essere estremamente soddisfatti di queste prime settimane del 2026".