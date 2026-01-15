Banca Generali semplifica il controllo su Intermonte SIM con fusione di IPS

Banca Generali

(Teleborsa) -ha comunicato che è stato depositato presso i competenti Registri delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e di Trieste il(IPS), società appartenente al gruppo bancario Banca Generali.La fusione sarà realizzata. Non sono stati quindi predisposti i seguenti documenti, in quanto espressamente rinunciati: le relazioni degli amministratori, le relazioni degli esperti e le situazioni patrimoniali.A seguito e per effetto del perfezionamento della fusione semplificata, la banca acquisirà una(ad oggi detenuta, invece, indirettamente per il tramite di IPS), la quale, dunque, continuerà ad operare quale società facente parte del gruppo bancario Banca Generali.