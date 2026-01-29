Barclays alza target price su asset gatherer italiani. Banca Generali il titolo preferito

Barclays

(Teleborsa) -ha, affermando che ie prevede una. Banca Generali rimane il nome preferito all'interno del comparto, ma il giudizio è Overweight anche su Fineco, dove il catalyst principale è il piano industriale del 4 marzo, e Banca Mediolanum, dove il dividendo può essere ricco (grazie a diversi eventi straordinari positivi).viene: 1) il potenziale a lungo termine dell'insurbanking, con le dimensioni che possono aumentare significativamente con l'implementazione dei progetti annunciati con Alleanza. 2) c'è stata una probabile ripresa della raccolta netta dopo un rallentamento legato a M&A nei primi 9 mesi dello scorso anno. 3) è probabile un ritorno più visibile dalla recente acquisizione di Intermonte e dal lancio dell'attività in Svizzera nel medio termine.Per quanto riguarda, che presenterà il suo, viene previsto un CAGR dell'EPS rettificato di circa l'8% (o del 14% escluso il margine di interesse). Insieme alla resilienza del margine di interesse (+5% CAGR), i principali driver di crescita sono le commissioni di investimento (CAGR di circa l'8%) e i ricavi da intermediazione (CAGR di circa il 12%). Viene incluso anche un CAGR dei costi di circa il 7%, in quanto potrebbe essere leggermente superiore all'inizio e inferiore alla fine dell'orizzonte del piano industriale. "Considerando il caso di investimento, prevediamo che l'attenzione sarà rivolta alla crescita e che il modello sarà maggiormente orientato alla piattaforma, con un'espansione della presenza geografica in Europa", viene sottolineato.Su Azimut ilviene alzato a 36,8 euro per azione dai precedenti 32,3 euro (Equal Weight confermato), sua 72,2 euro per azione dai precedenti 67 euro, sua 28 euro per azione dai precedenti 25 euro, sua 22,1 euro per azione dai precedenti 21,6 euro.