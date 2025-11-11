Milano 14:45
Banca Mediolanum, Standard Ethics conferma rating "EE"

(Teleborsa) -
Standard Ethics ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di Banca Mediolanum, big italiano del risparmio gestito, a "EE". Si tratta del sesto notch su nove (nella fascia "Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.

La strategia di sostenibilità della banca e le principali policy di area sono rivolte a contribuire e promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile adottati dalle Nazioni Unite e si ispirano alle pertinenti indicazioni internazionali.

I conseguimenti più recenti mostrano una attenzione crescente, anche a livello di pianificazione, per i profili Environmental (E), soprattutto nelle aree del governo dei relativi rischi, nel contenimento delle emissioni e nel previsto ampliamento delle tematiche affrontate (come la tutela della biodiversità).

In area Social (S), la Banca ha rafforzato il proprio impegno per la protezione dei diritti umani lungo tutta la catena del valore e sui temi diversità e inclusione, con target specifici in tema di riduzione del divario retributivo e in tema di rappresentanza di genere.

A livello di Governance (G), la direzione è proseguita sotto la guida del CdA nominato nel 2024, caratterizzato da una forte componente indipendente e da una equa rappresentanza tra i generi. Tra i prossimi obiettivi della Banca un ulteriore rafforzamento dei presidi e degli orientamenti esistenti in ambito Intelligenza Artificiale.

Il Long Term Expected SER viene elevato a "EE+".
