Banca Mediolanum, Standard Ethics conferma rating "EE"

Standard Ethics ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di Banca Mediolanum , big italiano del risparmio gestito, a "EE". Si tratta del sesto notch su nove (nella fascia "Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.



La strategia di sostenibilità della banca e le principali policy di area sono rivolte a contribuire e promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile adottati dalle Nazioni Unite e si ispirano alle pertinenti indicazioni internazionali.



I conseguimenti più recenti mostrano una attenzione crescente, anche a livello di pianificazione, per i profili Environmental (E), soprattutto nelle aree del governo dei relativi rischi, nel contenimento delle emissioni e nel previsto ampliamento delle tematiche affrontate (come la tutela della biodiversità).

(Teleborsa) -In area, la Banca ha rafforzato il proprio impegno per la protezione dei diritti umani lungo tutta la catena del valore e sui temi diversità e inclusione, con target specifici in tema di riduzione del divario retributivo e in tema di rappresentanza di genere.A livello di, la direzione è proseguita sotto la guida del CdA nominato nel 2024, caratterizzato da una forte componente indipendente e da una equa rappresentanza tra i generi. Tra i prossimi obiettivi della Banca un ulteriore rafforzamento dei presidi e degli orientamenti esistenti in ambito Intelligenza Artificiale.Ilviene elevato a "EE+".