Orange, Standard Ethics alza il rating ESG con outlook che rimane Positivo

Orange

(Teleborsa) -ha(SER) di, colosso francese delle telecomunicazioni, a "E" dal precedente "E-". L'Outlook "Positivo" è confermato. Si tratta del terzo notch su nove (nella fascia "Very Low") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Nel corso degli ultimi anni, la società francese hadella Sostenibilità, corredando policy, obbiettivi ESG e strumenti di governo come il Codice Etico con riferimenti formali alle indicazioni internazionali di Onu, Ocse e Ue sulla Sostenibilità. La rendicontazione extra-finanziaria segue le migliori pratiche di settore.Sul piano della corporate governance sussiste laattraverso l'innalzamento della quota di indipendenza all'interno del Consiglio di Amministrazione e l'introduzione di un Lead Independent Director.Gli analisti attendono infine la distinzione ed il superamento del concetto di Responsabilità Sociale di Impresa (CSR) in favore di una più ampia nozione di Sostenibilità nellautilizzata.