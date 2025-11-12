Orange, Standard Ethics alza il rating ESG con outlook che rimane Positivo

(Teleborsa) - Standard Ethics
ha elevato il Corporate Standard Ethics Rating
(SER) di Orange
, colosso francese delle telecomunicazioni, a "E" dal precedente "E-". L'Outlook "Positivo" è confermato. Si tratta del terzo notch su nove (nella fascia "Very Low") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.
Nel corso degli ultimi anni, la società francese ha messo a terra varie implementazioni nell'area della governance
della Sostenibilità, corredando policy, obbiettivi ESG e strumenti di governo come il Codice Etico con riferimenti formali alle indicazioni internazionali di Onu, Ocse e Ue sulla Sostenibilità. La rendicontazione extra-finanziaria segue le migliori pratiche di settore.
Sul piano della corporate governance sussiste la possibilità di mitigare ulteriormente la presenza di un patto di sindacato e di un sistema di voto maggiorato
attraverso l'innalzamento della quota di indipendenza all'interno del Consiglio di Amministrazione e l'introduzione di un Lead Independent Director.
Gli analisti attendono infine la distinzione ed il superamento del concetto di Responsabilità Sociale di Impresa (CSR) in favore di una più ampia nozione di Sostenibilità nella nomenclatura
utilizzata.