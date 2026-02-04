Amgen, ricavi e utili trimestrali ben oltre le attese: il titolo vola a Wall Street

(Teleborsa) - Amgen
ha chiuso il quarto trimestre del 2025 con risultati superiori alle stime di Wall Street, trainata da una solida crescita dei volumi di vendita. I ricavi trimestrali sono saliti del 9% a 9,9 miliardi di dollari
, superando le previsioni degli analisti ferme a 9,5 miliardi. L'utile per azione (EPS) rettificato si è attestato a 5,29 dollari, battendo le aspettative di 4,73 dollari.
Il titolo ha reagito positivamente nelle contrattazioni, sostenuto dalla fiducia del management nel farmaco sperimentale per la perdita di peso, MariTide
: il prezzo si attesta a 368 dollari, con un aumento superiore all'8,6%.
Tra i prodotti in portafoglio, spicca la performance del farmaco per il colesterolo Repatha
, le cui vendite sono balzate del 44% a 870 milioni di dollari. Al contrario, il farmaco per l'artrite Enbrel
ha subito un crollo del 48% a 532 milioni di dollari, risentendo dei prezzi più bassi imposti dal piano Medicare
del governo statunitense.
Per l'intero anno 2025, Amgen ha generato ricavi
per 36,8 miliardi di dollari
, con 14 prodotti che hanno superato il miliardo di dollari di vendite annuali.
Per il 2026
, Amgen prevede ricavi compresi tra 37 e 38,4 miliardi di dollari e un utile per azione rettificato tra 21,60 e 23,00 dollari.