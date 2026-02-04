Milano 17:35
Amgen, ricavi e utili trimestrali ben oltre le attese: il titolo vola a Wall Street

(Teleborsa) - Amgen ha chiuso il quarto trimestre del 2025 con risultati superiori alle stime di Wall Street, trainata da una solida crescita dei volumi di vendita. I ricavi trimestrali sono saliti del 9% a 9,9 miliardi di dollari, superando le previsioni degli analisti ferme a 9,5 miliardi. L'utile per azione (EPS) rettificato si è attestato a 5,29 dollari, battendo le aspettative di 4,73 dollari.

Il titolo ha reagito positivamente nelle contrattazioni, sostenuto dalla fiducia del management nel farmaco sperimentale per la perdita di peso, MariTide: il prezzo si attesta a 368 dollari, con un aumento superiore all'8,6%.

Tra i prodotti in portafoglio, spicca la performance del farmaco per il colesterolo Repatha, le cui vendite sono balzate del 44% a 870 milioni di dollari. Al contrario, il farmaco per l'artrite Enbrel ha subito un crollo del 48% a 532 milioni di dollari, risentendo dei prezzi più bassi imposti dal piano Medicare del governo statunitense.

Per l'intero anno 2025, Amgen ha generato ricavi per 36,8 miliardi di dollari, con 14 prodotti che hanno superato il miliardo di dollari di vendite annuali.

Per il 2026, Amgen prevede ricavi compresi tra 37 e 38,4 miliardi di dollari e un utile per azione rettificato tra 21,60 e 23,00 dollari.
