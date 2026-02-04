Amgen, ricavi e utili trimestrali ben oltre le attese: il titolo vola a Wall Street

Amgen

(Teleborsa) -ha chiuso il quarto trimestre del 2025 con risultati superiori alle stime di Wall Street, trainata da una solida crescita dei volumi di vendita. I ricavi trimestrali sono saliti del 9% a, superando le previsioni degli analisti ferme a 9,5 miliardi. L'utile per azione (EPS) rettificato si è attestato a 5,29 dollari, battendo le aspettative di 4,73 dollari.Il titolo ha reagito positivamente nelle contrattazioni, sostenuto dalla fiducia del management nel farmaco sperimentale per la perdita di peso,: il prezzo si attesta a 368 dollari, con un aumento superiore all'8,6%.Tra i prodotti in portafoglio, spicca la performance del farmaco per il colesterolo, le cui vendite sono balzate del 44% a 870 milioni di dollari. Al contrario, il farmaco per l'artriteha subito un crollo del 48% a 532 milioni di dollari, risentendo dei prezzi più bassi imposti daldel governo statunitense.Per l'intero anno 2025, Amgen ha generatoper, con 14 prodotti che hanno superato il miliardo di dollari di vendite annuali.Per il, Amgen prevede ricavi compresi tra 37 e 38,4 miliardi di dollari e un utile per azione rettificato tra 21,60 e 23,00 dollari.