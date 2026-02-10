USA, vendite al dettaglio deludono le attese a dicembre: invariate su mese

(Teleborsa) - Rimangono invariate, contro attese per un aumento, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti
. Nel mese di dicembre
2025, si è registrata una variazione nulla su base mensile
a 735 miliardi di dollari, dopo il +0,6% del mese precedente. Il dato comunicato dall'US Census Bureau è peggiore delle attese degli analisti che avevano stimato un aumento dello 0,4%. Su base annua
si è registrato un aumento del 2,4%.
Il dato "core"
, ossia le vendite al dettaglio escluse le auto, registra un dato invariato su base mensile, rispetto al +0,3% delle attese e il +0,4% del mese precedente (rivisto da un preliminare di +0,5%).