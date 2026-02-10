USA, vendite al dettaglio deludono le attese a dicembre: invariate su mese

(Teleborsa) - Rimangono invariate, contro attese per un aumento, le. Nel mese di2025, si è registrata una variazione nullaa 735 miliardi di dollari, dopo il +0,6% del mese precedente. Il dato comunicato dall'US Census Bureau è peggiore delle attese degli analisti che avevano stimato un aumento dello 0,4%.si è registrato un aumento del 2,4%.Il, ossia le vendite al dettaglio escluse le auto, registra un dato invariato su base mensile, rispetto al +0,3% delle attese e il +0,4% del mese precedente (rivisto da un preliminare di +0,5%).