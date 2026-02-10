Milano 14:48
USA, vendite al dettaglio deludono le attese a dicembre: invariate su mese

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Rimangono invariate, contro attese per un aumento, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Nel mese di dicembre 2025, si è registrata una variazione nulla su base mensile a 735 miliardi di dollari, dopo il +0,6% del mese precedente. Il dato comunicato dall'US Census Bureau è peggiore delle attese degli analisti che avevano stimato un aumento dello 0,4%. Su base annua si è registrato un aumento del 2,4%.

Il dato "core", ossia le vendite al dettaglio escluse le auto, registra un dato invariato su base mensile, rispetto al +0,3% delle attese e il +0,4% del mese precedente (rivisto da un preliminare di +0,5%).

(Foto: Hanson Lu on Unsplash)
