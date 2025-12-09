Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:09
25.679 +0,20%
Dow Jones 19:09
47.633 -0,22%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

Francoforte: rosso per Traton

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per Traton
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Traton, con una flessione dell'1,92%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Traton, che fa peggio del mercato di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Traton rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 28,97 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 28,43. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 29,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```