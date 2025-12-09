Francoforte: rosso per Traton

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Traton
, con una flessione dell'1,92%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Traton
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Traton
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 28,97 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 28,43. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 29,51.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)