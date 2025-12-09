Milano 12:27
43.572 +0,32%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:27
9.657 +0,13%
Francoforte 12:27
24.121 +0,31%

Hellofresh in discesa a Francoforte

Migliori e peggiori
Hellofresh in discesa a Francoforte
(Teleborsa) - In forte ribasso Hellofresh, che mostra un -7,38%.

Lo scenario su base settimanale di Hellofresh rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,316 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5,622. Il peggioramento di Hellofresh è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,134.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```