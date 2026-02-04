Milano 13:23
Banca Mediolanum, analisti alzano target price dopo risultati e dividendo sopra le attese

(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 21,7 euro per azione (+3%) il target price su Banca Mediolanum, big italiano del risparmio gestito, confermando la raccomandazione "Buy" dopo risultati del quarto trimestre e dividendo superiori alle attese. Il broker evidenzia una "eccellente dinamica della raccolta netta attesa con buona visibilità e resilienza anche nelle fasi di mercato più complesse, unita ad un modello di business robusto".

Tra gli altri analisti, Banca Akros ha alzato il TP a 21 euro per azione dai precedenti 20,30 euro (rating Neutral confermato), mentre Mediobanca l'ha portato a 22 euro (Outperform confermato).

Bank of America, che conferma Buy e TP a 22 euro, sottolinea che, a 14x 2027 PE, "la valutazione non è impegnativa, dati gli afflussi più resilienti rispetto ai peers della gestione patrimoniale.

A metà seduta, migliora l'andamento di Banca Mediolanum, che si attesta a 20,34 euro, con un aumento dello 0,59%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 20,47 e successiva a 20,77. Supporto a 20,17.
