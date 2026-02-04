Banca Mediolanum, analisti alzano target price dopo risultati e dividendo sopra le attese

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 21,7 euro
per azione (+3%) il target price su Banca Mediolanum
, big italiano del risparmio gestito, confermando la raccomandazione "Buy" dopo risultati del quarto trimestre
e dividendo superiori alle attese. Il broker evidenzia una "eccellente dinamica della raccolta netta attesa con buona visibilità e resilienza anche nelle fasi di mercato più complesse
, unita ad un modello di business robusto".
Tra gli altri analisti, Banca Akros ha alzato il TP a 21 euro
per azione dai precedenti 20,30 euro (rating Neutral confermato), mentre Mediobanca
l'ha portato a 22 euro
(Outperform confermato).Bank of America
, che conferma Buy e TP a 22 euro
, sottolinea che, a 14x 2027 PE, "la valutazione non è impegnativa, dati gli afflussi più resilienti
rispetto ai peers della gestione patrimoniale.
A metà seduta, migliora l'andamento di Banca Mediolanum
, che si attesta a 20,34 euro, con un aumento dello 0,59%
. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 20,47 e successiva a 20,77. Supporto a 20,17.