SeSa, TIP sale al 23,8% del socio di controllo ITH

(Teleborsa) -, già presente dal 2019 nel capitale di ITH, holding di controllo del gruppo, hala propria quota di partecipazione dal 21,5%Contestualmente, Managing Partner di, controllata di SeSa, hanno conferito in ITH, di cui già erano soci, tramite società da loro controllate, 60.438 azioni Sesa arrivando a detenere complessivamente circa ilL’operazione, avvenuta tramite un, riservato a TIP ed una servizio del conferimento di azioni SeSa da parte di società rispettivamente controllate da Marco e Leonardo Bassilichi, è finalizzata a rafforzare ulteriormente la partnership avviata nel 2019 tra TIP ed i soci di controllo di SeSa, nonché a coinvolgere ulteriormente Marco e Leonardo Bassilichi nel capitale di ITH nel lungo termine, nell’ottica di consentire al Gruppo SeSa di avanzare nel proprio percorso di crescita continua e sostenibile di sviluppo industriale., a seguito dell’operazione odierna, con l’apporto dello 0,40% del capitale di SeSa da parte di Marco e Leonardo Bassilichi, detiene, mentre il principale azionista di ITH,, che raggruppa i soci fondatori e il management del Gruppo SeSa, possiede, confermando così il proprio impegno alla guida del Gruppo SeSa in una prospettiva di lungo termine.Le risorse rivenienti dall’aumento di capitale di ITH sottoscritto da TIP permetteranno di incrementare ulteriormente la quota di partecipazione in SeSa sia mediante acquisto di azioni sul mercato che acquisto di azioni detenute dai soci operativi di SeSa rinvenienti dai piani di stock grant agli stessi attribuiti, coerentemente con quanto già effettuato negli ultimi 18 mesi durante i quali la partecipazione di ITH in SeSa è cresciuta dall’iniziale 52,8% a circa il 55% alla data odierna.SeSa si conferma il maggior player italiano per dimensione di fatturato attivo nel settore digitale, a guida interamente industriale. Il Gruppo SeSa prosegue nell’attuazione delcon obiettivi di crescita di ricavi ed Ebitda high-single digit e di incremento dell’utile netto double digit, sostenuto dal commitment di lungo termine del proprio socio di controllo ITH e dalla partnership con TIP.