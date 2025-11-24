Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 21/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 novembre
Frazionale rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, che mette a segno un modesto profit a +0,45%.
Le tendenza di medio periodo del FTSE 100 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 9.669,7. Supporto stimato a 9.501,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 9.837,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)