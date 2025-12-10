Milano 9:58
Analisi Tecnica: indice MDAX del 9/12/2025

Analisi Tecnica: indice MDAX del 9/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 9 dicembre

Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude con una variazione percentuale dello 0,22%.

Tecnicamente, l'indice MDAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 29.863,3, mentre il supporto più immediato si intravede a 29.460,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 30.266,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
