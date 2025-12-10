Milano 17:35
43.465 -0,25%
Nasdaq 22:00
25.776 +0,42%
Dow Jones 22:03
48.058 +1,05%
Londra 17:35
9.656 +0,14%
Francoforte 17:35
24.132 -0,13%

Borsa: Seduta rialzista per il Dow Jones, in guadagno dell'1,05%

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 48.057,87 punti

In breve, Finanza
L'indice dei più importanti titoli USA amplia la performance positiva dell'1,05% e chiude a 48.057,87 punti.
