Milano
17:35
43.465
-0,25%
Nasdaq
22:00
25.776
+0,42%
Dow Jones
22:03
48.058
+1,05%
Londra
17:35
9.656
+0,14%
Francoforte
17:35
24.132
-0,13%
Mercoledì 10 Dicembre 2025, ore 22.34
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta rialzista per il Dow Jones, in guadagno dell'1,05%
Borsa: Seduta rialzista per il Dow Jones, in guadagno dell'1,05%
Il Dow Jones termina le contrattazioni a 48.057,87 punti
In breve
,
Finanza
10 dicembre 2025 - 22.03
L'indice dei più importanti titoli USA amplia la performance positiva dell'1,05% e chiude a 48.057,87 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Seduta rialzista per il Dow Jones, in guadagno dello 0,86%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,23%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,01%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,12%
Argomenti trattati
USA
(325)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+1,05%
Altre notizie
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,27%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,18%
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 10/11/2025
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 2/12/2025
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,03%
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 26/11/2025
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto