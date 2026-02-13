Sesta revisione Pnrr, Upb: "Con indebitamento netto migliora di 4,8 mld nel 2026"

(Teleborsa) - La sesta revisione del PNRR approvata dal Consiglio dell'Unione europea il 27 novembre 2025, ha interessato complessivamente 174 misure, attraverso rimodulazioni finanziarie, accorpamenti, soppressioni e l'introduzione di nuovi interventi. La dotazione finanziaria complessiva del Piano resta invariata a 194,4 miliardi, di cui 71,8 miliardi di sovvenzioni e 122,6 di prestiti. È quanto rileva lSecondo lai minori oneri derivanti dal definanziamento di alcune misure (circa 14,2 miliardi) sono compensati da maggiori spese riconducibili, per circa 7,8 miliardi, a nuovi interventi introdotti nel Piano, in larga parte attraverso la creazione di nuove facility, e per circa 6,5 miliardi all'inclusione nel PNRR di misure con spese gi? finanziate a legislazione vigente mediante risorse non europee per lo più effettuate negli anni scorsi.La– evidenzia l'UPB – comporta un miglioramento dell'indebitamento netto pari a 4,783 miliardi nel 2026, 0,727 miliardi nel 2027 e 81 milioni nel 2028. L'impatto particolarmente rilevante sul saldo del 2026 è dovuto a minori uscite per 5,7 miliardi connesse, in gran parte, al definanziamento di misure con spesa prevista nell'anno (in particolare Transizione 5.0) e alla loro sostituzione con interventi già realizzati negli anni precedenti finanziati con risorse nazionali al di fuori del PNRR (in particolare Transizione 4.0) e a minori entrate per 0,92 miliardi.Alla luce delle informazioni disponibili, la revisione ha determinato un saldo positivo soprattutto per la, con un incremento di 4,4 miliardi, e per lacon un aumento di 1,2 miliardi. Le altre Missioni registrano un saldo nullo o negativo. In particolare, lasubisce la contrazione più marcata con un saldo negativo di 4 miliardi, dovuta essenzialmente al depotenziamento di Transizione 5.0. Anche lavede una riduzione di un miliardo, con il taglio di fondi destinati inizialmente alle rinnovabili per le comunità energetiche.Complessivamente, ammontano ale risorse assegnate a misure che consentono un differimento della spesa oltre la scadenza del Piano (agosto 2026). Alla data del 30 gennaio la spesa di tali misure risulta pari a poco meno di 2,3 miliardi."Il ricorso a facility e strumenti finanziari – conclude l'UPB – conduce ada un lato, il rispetto delle milestone e dei target, necessario per ottenere il pagamento delle rate da parte delle Istituzioni europee; dall'altro, l'effettiva realizzazione delle misure, che determina l'andamento della spesa e dipende dalla capacità amministrativa. Considerato anche che il mancato raggiungimento di una milestone o di un target non comporta la restituzione di tutte le somme già ricevute, ma solo una riduzione parziale della rata corrispondente, secondo criteri definiti dalla Commissione europea, non si può escludere che, al termine del PNRR, emergano differenze – positive o negative – tra l'ammontare complessivamente ricevuto dalla UE e quanto effettivamente speso per attuare le misure previste".