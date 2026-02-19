USA, deficit commerciale dicembre balza a 70,3 miliardi di dollari

(Teleborsa) - In aumento oltre le attese il deficit commerciale americano
. Nel mese di dicembre
2025, la bilancia commerciale ha mostrato un disavanzo di 70,3 miliardi di dollari, in salita rispetto al passivo di 53 miliardi di dollari di novembre (dato rivisto da -56,8 miliardi).
Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, si confronta con i 55,5 miliardi stimati dagli analisti
.
Le esportazioni
sono calate a 287,3 miliardi (-1,7%), mentre le importazioni
sono risultate in salita a 357,6 miliardi di dollari (+3,6%).(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)