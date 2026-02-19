Milano 15:09
45.634 -1,57%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 15:09
10.629 -0,54%
Francoforte 15:09
25.041 -0,94%

USA, deficit commerciale dicembre balza a 70,3 miliardi di dollari

Economia, Macroeconomia
USA, deficit commerciale dicembre balza a 70,3 miliardi di dollari
(Teleborsa) - In aumento oltre le attese il deficit commerciale americano. Nel mese di dicembre 2025, la bilancia commerciale ha mostrato un disavanzo di 70,3 miliardi di dollari, in salita rispetto al passivo di 53 miliardi di dollari di novembre (dato rivisto da -56,8 miliardi).

Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, si confronta con i 55,5 miliardi stimati dagli analisti.

Le esportazioni sono calate a 287,3 miliardi (-1,7%), mentre le importazioni sono risultate in salita a 357,6 miliardi di dollari (+3,6%).

(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)
Condividi
```