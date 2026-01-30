FED, Trump ha scelto: Warsh è il nuovo Presidente

(Teleborsa) - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump
ha nominato Kevin Warsh
prossimo presidente della Federal Reserve.
Lo ha annunciato lui stesso su Truth
, diventato ormai il suo canale ufficiale. "NON VI DELUDERA' " - “Conosco Kevin da molto tempo e non ho alcun dubbio che passerà alla storia come uno dei grandi presidenti della Fed, forse il migliore. Oltre a tutto il resto, è ‘nato per il ruolo’ e non vi deluderà mai”,
ha scritto nel messaggio.
Alla fine, dunque, la scelta è ricaduta sul nome che anche secondo i media Usa era favorito
: Warsh,
già nel board ella Fed nell’era di Bush jr, l'ha spuntata sull'altro nome in lizza, Kevin Hassett
. Nelle scorse ore, Trump aveva incontrato Warsh alla Casa Bianca dichiarando ai giornalisti che avrebbe presto annunciato la nomina di qualcuno "noto a tutti nel mondo della finanza". "Molti pensano che si tratti di qualcuno che avrebbe potuto essere lì qualche anno fa", aveva aggiunto Trump. Secondo i media, chiaro riferimento a Warsh, che il presidente aveva quasi scelto come presidente della Fed durante il suo primo mandato.
FED, SI CAMBIA. LE SFIDE DEL 2026 -
Dunque, Warsh raccoglierà il testimone (alla scadenza del suo mandato a maggio) di Jerome Powell, ripetutamente criticato dal presidente Trump
che in più occasioni lo avevano definito addirittura "incompetente".
Ed il timore ora è proprio che in un periodo segnato da incognite ed incertezze
Trump vada in pressing su Warsh
- come fatto con Powell - spingendolo nella direzione dei suoi "desiderata",
ignorando i reali segnali economici,
mettendo così a repentaglio l’indipendenza di un’istituzione chiave p
er il funzionamento dell’economia non solo americana ma mondiale. Non a caso nell'ultima conferenza stampa, Powell ha ribadito con forza l’importanza dell’indipendenza della banca centrale, definendola un elemento essenziale delle democrazie avanzate e una protezione contro la politicizzazione della politica monetaria.CHI E' WARSH - 55 anni, Warsh
era già stato un candidato alla presidenza nel 2017
quando Trump gli preferì Powell. Dovrà trovare il giusto punto di caduta tra la linea dei "falchi" della Fed
per i quali l'inflazione sopra il 2% è ancora troppo alta e mostrano cautela su possibili ulteriori tagli dei tassi e le "colombe" che non nascondono la preoccupazione per l'indebolimento del mercato del lavoro. La sua nomina d
ovrà comunque passare dal semaforo verde del Senato, dove i Repubblicani hanno una maggioranza decisamente risicata. Appena 3 voti.