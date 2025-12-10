Milano 10:03
Francoforte: giornata depressa per Hellofresh

(Teleborsa) - Sottotono Hellofresh, che passa di mano con un calo del 2,15%.

Lo scenario su base settimanale di Hellofresh rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Hellofresh suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,501 Euro con tetto rappresentato dall'area 5,663. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,443.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
