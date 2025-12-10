Francoforte: giornata depressa per Hellofresh

(Teleborsa) - Sottotono Hellofresh
, che passa di mano con un calo del 2,15%.
Lo scenario su base settimanale di Hellofresh
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Hellofresh
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,501 Euro con tetto rappresentato dall'area 5,663. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,443.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)