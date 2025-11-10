Milano 13:43
43.829 +2,12%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:43
9.775 +0,96%
Francoforte 13:43
23.992 +1,79%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Italmobiliare

(Teleborsa) - Balza in avanti la holding di partecipazioni, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,87%.

Il movimento di Italmobiliare, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo status tecnico della holding mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 32 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 32,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 31,7.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
