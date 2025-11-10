Piazza Affari: brillante l'andamento di Italmobiliare

(Teleborsa) - Balza in avanti la holding di partecipazioni
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,87%.
Il movimento di Italmobiliare
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status tecnico della holding
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 32 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 32,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 31,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)