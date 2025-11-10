Milano 13:34
43.844 +2,16%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:34
9.778 +0,98%
Francoforte 13:34
23.994 +1,80%

In evidenza Lottomatica sul listino di Piazza Affari

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,38%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lottomatica, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Lottomatica mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 19,74 Euro con area di resistenza individuata a quota 20,34. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19,44.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
