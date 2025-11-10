In evidenza Lottomatica sul listino di Piazza Affari

(Teleborsa) - Protagonista l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,38%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lottomatica
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Lottomatica
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 19,74 Euro con area di resistenza individuata a quota 20,34. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)