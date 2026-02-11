Appuntamenti macroeconomici dell'11 febbraio 2026

(Teleborsa) - Mercoledì 11/02/2026
02:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,5%; preced. -1,9%)
02:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,8%)
10:00 Italia
: Produzione industriale, annuale (preced. 1,4%)
10:00 Italia
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,6%; preced. 1,5%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. -8,9%)
14:30 USA
: Tasso disoccupazione (atteso 4,4%; preced. 4,4%)
14:30 USA
: Variazione occupati (atteso 66K unità; preced. 50K unità)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,46 Mln barili)(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))