Milano 10-feb
46.803 0,00%
Nasdaq 10-feb
25.128 -0,56%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 10-feb
10.354 0,00%
Francoforte 10-feb
24.988 0,00%

Appuntamenti macroeconomici dell'11 febbraio 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

(Teleborsa) -
Mercoledì 11/02/2026
02:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,5%; preced. -1,9%)
02:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,8%)
10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (preced. 1,4%)
10:00 Italia: Produzione industriale, mensile (atteso -0,6%; preced. 1,5%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -8,9%)
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,4%; preced. 4,4%)
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 66K unità; preced. 50K unità)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,46 Mln barili)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
