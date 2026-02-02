Milano Cortina 2026, Inchingolo (FS): "Previsti 100mila passeggeri su treni e bus del Gruppo"

(Teleborsa) - "Per Milano Cortina 2026 come Gruppo FS abbiamo messo in campo un grande lavoro sul fronte ferroviario: RFI ha ristrutturato dieci stazioni nei territori interessati da queste Olimpiadi diffuse e Trenitalia si prepara a gestire flussi superiori ai 100mila passeggeri. Dal punto di vista degli investimenti, parliamo di 341 milioni di euro in Lombardia e 303 milioni tra Trentino e Veneto, a cui si affianca un importante contributo del trasporto su gomma, con circa 500 bus di Busitalia al giorno diretti verso le principali destinazioni in tutta Italia". È quanto ha dichiarato, a margine del sopralluogo con i giornalisti sui territori interessati da"C’è poi, probabilmente il più complesso, che – ha spiegato– ha visto la realizzazione di nuove gallerie e nuovi viadotti per rendere questi territori sempre più accessibili. Quello che stiamo costruendo è un’eredità concreta e duratura: grazie alle Olimpiadi, territori e località stanno rafforzando la propria attrattività turistica, Milano consolida il suo ruolo internazionale e le aree montane vivono una nuova fase di valorizzazione. È stato un grande lavoro di squadra: abbiamo rispettato i tempi, siamo pronti e dimostrato di essere un’eccellenza. Nei fine settimana delle Olimpiadi, inoltre, per garantire una buona gestione dei flussi, Frecciarossa collegherà Malpensa con le principali città della Lombardia e del Veneto, rafforzando ulteriormente l’accessibilità dell’intero sistema"."Il ruolo di– ha sottolineato– rappresenta per il Gruppo FS un impegno di natura strategica. Assicuriamo collegamenti efficienti, affidabili e sicuri a supporto di un evento di portata internazionale che interessa tre regioni e coinvolge milioni di persone. In sinergia con Fondazione Milano Cortina 2026, il Gruppo FS ha avuto un ruolo strategico nella realizzazione dei Giochi promuovendo i valori universali dello sport, dell’accessibilità e dell’eccellenza nella mobilità. Questo impegno si inserisce pienamente nell’attuazione del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo, orientato al rafforzamento di un sistema di trasporti moderno, integrato e sostenibile e alla promozione dell’utilizzo del trasporto ferroviario".