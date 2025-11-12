Milano 11-nov
44.439 +1,24%
Nasdaq 11-nov
25.533 -0,31%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 11-nov
9.900 +1,15%
Francoforte 11-nov
24.088 +0,53%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,13%)

L'Indice della Borsa di Shanghai dà il via alle contrattazioni a 4.002,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,13%)
Appiattita la performance dell'indice della Borsa cinese, che passa di mano con un +0,13%, a quota 4.002,76 in apertura.
Condividi
```